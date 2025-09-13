MHP'li İsimler Disipline Sevk Edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur."