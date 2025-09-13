Haberler

MHP'li İsimler Disipline Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.