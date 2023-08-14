MHP'li Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Belediyeye Ait Tarladan Ürün Satarak İlçe Halkını Destekliyor

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, belediyeye ait 15 bin metrekarelik tarlaya domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz ektirdi. Büyükkarcı, hasat edilen tüm ürünleri ilçe halkına kilosu 1 liradan satışa sundu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, belediyenin 15 bin metrekarelik arazisine ektirdiği domates, biber, salatalık, kavun ve karpuzu hasattan sonra ilçe halkına kilosu 1 liradan satışa çıkardı. Büyükkarcı, 2 bin 400 nüfuslu ilçede vatandaşın pazar alışverişini ortadan kaldırmak ve vatandaşa bir nebze olsun rahat ettirmek için böyle bir yol izlediklerini söyledi. Büyükkarcı şöyle konuştu

Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyin bize talimatları doğrultusunda üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşımın iyi bir örneğini vermiş oluyoruz. Burası toplamda 15 bin metrekarelik bir alan. Burada salatalık, domates, biber, kavun ve karpuz yetiştiriyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza her gün akşam paketleme yaparak 2'şer kilo ürünü evlerine bırakıyorduk. Bugün itibariyle ürettiğimiz ürünlerin tamamının kilosu 1 lira olarak belirledik. Domatesin kilosu da, salatalığın kilosu da, diğer ürünlerin kilosu da 1 lira. Amacımız, bu arazinin rantabl hale gelmesini vatandaşa göstermek, bununla birlikte de burada bu ürünler de güzel yetişiyormuş diyerek vatandaşı teşvik etmek. Biz burada ürün satışımızı sadece ilçe halkı ile sınırladık ve insanlar buradan kilosu 1 lira olunca kasa kasa görütmek istiyor. Bunun da adaletsizliğe yol açacağını düşündüğümüz için ilçe halkımıza ürünlerden 2'şer kiloyu geçmemek şartıyla haftalık ihttiyaçlarını 6 liraya görmüş oluyor.