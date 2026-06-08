MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Konya İl Teşkilatı Feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca Konya il teşkilatının feshedildiğini ve yerine Sedat Göncü'nün atandığını duyurdu.
(ANKARA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA