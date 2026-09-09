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MHP Kırklareli İl Başkanı Savaşan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Kırklareli İl Başkanı Savaşan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
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KIRKLARELİ (AA) – MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ve il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) – MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ve il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Kırklareli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkan Savaşan, 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek MHP Kırklareli İl Kongresi'nin davetiyesini Bahçeli'ye takdim etti.

Kongrenin teşkilata ve partiye hayırlı olması temennisinde bulunan Savaşan, misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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