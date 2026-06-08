MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kilis İl Teşkilatı'nın parti tüzüğü gereği feshedildiğini ve yeni il başkanı olarak Ercan Akdemir'in atandığını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini, yeni İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığını belirtti.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu