Haberler

MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kilis İl Teşkilatı'nın parti tüzüğü gereği feshedildiğini ve yeni il başkanı olarak Ercan Akdemir'in atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini, yeni İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığını belirtti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol

Yıldız isme çağrı yaptı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor

Alanında en iyisi seçilen bu adam, Trump yüzünden ABD'ye giremiyor
Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor

Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama