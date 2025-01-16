MHP, Kılıçdaroğlu Hakkındaki Şikayetini Geri Alma Talimatı Verdi

(ANKARA) - Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli, bugün itibarıyla, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir." dedi.

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 5 Şubat 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu hakkında, "suç ve suçluyu övme" suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması, zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu gerekçesiyle kamu davası açılmasının istendiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış, sonuç olarak dava dosyası Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 3 Aralık 2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında, 'Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti. Bugün itibarıyla, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir."