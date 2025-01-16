Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı

MHP, Kılıçdaroğlu Hakkındaki Şikayetini Geri Alma Talimatı Verdi

MHP, Kılıçdaroğlu Hakkındaki Şikayetini Geri Alma Talimatı Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada şikayetlerini geri alma talimatı verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye katılmadığı ve yeni bir duruşma tarihi belirlendiği belirtildi.

(ANKARA) - Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli, bugün itibarıyla, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir." dedi.

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 5 Şubat 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu hakkında, "suç ve suçluyu övme" suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması, zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu gerekçesiyle kamu davası açılmasının istendiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış, sonuç olarak dava dosyası Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 3 Aralık 2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında, 'Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti. Bugün itibarıyla, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
img

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
img

İşte yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.