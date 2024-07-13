Mhp Kavak İlçe Başkanlığına Ali Hikmet Karaosmanoğlu getirildi.

Mhp Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Aykut Çepni, parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde, eski MHP İlçe Başkanı Dilaver Toktaş'a şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

MHP'nin ilçede güçlü bir teşkilat yapısına sahip olduğunu dile getiren Çepni, bayrak değişiminin partinin gücüne güç katacağını kaydetti.

Dilaver Toktaş ise görev süresi boyunca teşkilatın başarısı için elinden geleni yaptığını ifade ederek, Karaosmanoğlu'na başarılar diledi.

Karaosmanoğlu da görevi devralmanın gururunu yaşadığını belirterek, teşkilatı daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışacağını ifade etti.