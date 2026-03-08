MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak ilçedeki tüm kadınların gününü kutladı.

Candemir, mesajında 8 Mart'ın dünyanın birçok yerinde kadınların eşit şartlar altında huzur ve güven içinde özgürce yaşayabilmek için verdikleri mücadelenin simgesi olan önemli bir gün olduğunu belirtti.

Kadınların toplumsal hayatın vazgeçilmez ve en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Candemir, "Hayatımızı birlikte paylaştığımız annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve kızlarımız olan kadınlarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve fedakarlıkla karşılaştığımız zorlukları aşmamızda bizlere güç vermektedir. Huzurlu ve mutlu aile yapısının temel taşını oluşturan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ilk öğretmenlerimiz olan kadınlarımızın hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için gerekli şartların sağlanması toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olunması gerektiğini vurgulayan Candemir, İslam dininde de kadınlara büyük değer verildiğini belirterek, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisi, kadınların toplumdaki değerini ve önemini en güzel şekilde ifade etmektedir." dedi.

Candemir, mesajının sonunda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.