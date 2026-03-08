Haberler

MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir'den Dünya Kadınlar Günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumsal hayattaki önemine ve eşitlik mücadelesine dikkat çekti.

MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak ilçedeki tüm kadınların gününü kutladı.

Candemir, mesajında 8 Mart'ın dünyanın birçok yerinde kadınların eşit şartlar altında huzur ve güven içinde özgürce yaşayabilmek için verdikleri mücadelenin simgesi olan önemli bir gün olduğunu belirtti.

Kadınların toplumsal hayatın vazgeçilmez ve en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Candemir, "Hayatımızı birlikte paylaştığımız annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve kızlarımız olan kadınlarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve fedakarlıkla karşılaştığımız zorlukları aşmamızda bizlere güç vermektedir. Huzurlu ve mutlu aile yapısının temel taşını oluşturan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ilk öğretmenlerimiz olan kadınlarımızın hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için gerekli şartların sağlanması toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olunması gerektiğini vurgulayan Candemir, İslam dininde de kadınlara büyük değer verildiğini belirterek, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisi, kadınların toplumdaki değerini ve önemini en güzel şekilde ifade etmektedir." dedi.

Candemir, mesajının sonunda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var

Şehir resmen zehir soluyor! Felaketin boyutunu ortaya koyan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç