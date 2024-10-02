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MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu Ziyaretlerde Bulundu

MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu Ziyaretlerde Bulundu
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MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu, yeni görevi çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü, Trafik Büro Amiri ve Kavak Devlet Hastanesi yöneticilerini ziyaret etti. Ziyaretlerde gösterilen ilgiye teşekkür etti.

MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu, ziyaretler gerçekleştirdi.

Yeni göreve başlayan Karaosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, İlçe Trafik Büro Amiri Ali Tombul, Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Koray Kürekçi ile hastanenin müdürü Uğur Barış'ı ziyaret etti.

Karaosmanoğlu, ziyaretlerde gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel

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