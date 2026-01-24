Kocaeli'den kısa kısa

Haberler

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları, sınır hattındaki terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına karşı vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Programda milli birlik mesajları verildi.

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki amacıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Milli birlik ve beraberlik vurgusuyla düzenlenen program kapsamında, iskele meydanında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Programa, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Yaşar Gülfidan ile parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında Adem Sevinç güven tazeledi

Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 18. Olağan Kongresinde Adem Sevinç, yeniden başkanlığa seçildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda üyeleri katıldı.

Divan başkanlığını Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman'ın yaptığı kongrede, 344 üyeden 75'i oy kullandı.

Tek adayla girilen seçimde Adem Sevinç yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulunda, Hüseyin Öztürk, Ahmet Gürses, Tarık Eryürek, Nihat Gökakın, Ahmet Sait Peker ve Tahir Altun yer aldı.

Denetim kuruluna ise Murat Durak, Orhun Buğra Yüksel ve Halil Akay seçildi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
