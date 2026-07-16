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MHP İspir İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

MHP İspir İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
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MHP İspir İlçe Başkanlığı 15. Olağan İlçe Kongresi'nde Zafer Arslan, tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi ve yeniden başkan seçildi.

MHP İspir İlçe Başkanlığı 15. Olağan İlçe Kongresi'nde Zafer Arslan, yeniden ilçe başkanı seçildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede Arslan, seçime katılan tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi ve yeniden başkan seçildi.

Başkanlık görevine yeniden seçilen Arslan, desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.

Kongreye, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ile yönetim kurulu üyeleri, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, MHP ilçe başkanları, AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır, partili delegeler, sivil toplum kuruluşu başkanları, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Köksal Sayın
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