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MHP Havza İlçe Başkanlığı'ndan Üye Kayıt ve Bilgilendirme Standı

MHP Havza İlçe Başkanlığı'ndan Üye Kayıt ve Bilgilendirme Standı
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MHP Havza İlçe Başkanlığı, Kevser Parkı yanında üyelik kaydı ve bilgilendirme amacıyla bir stand açtı. İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, saha çalışmalarına önem verdiklerini ve parti politikaları hakkında halkı bilgilendirdiklerini açıkladı.

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından üye kayıt ve bilgilendirme standı açıldı.

Kevser Parkı yanında açılan standa MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Yüksel, teşkilat olarak saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "MHP olarak Havza'da güçlüyüz, gücümüzü daha da artırmak adına saha çalışmalarımıza ağırlık verdik. Açtığımız stant ile partimize yeni üyeler kazandırırken, diğer taraftan halkımıza parti politikalarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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