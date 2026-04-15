MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, "çağın şartlarını son derece iyi okuyan, içinden geçilen dönemleri doğru analiz eden, Türk tarihinden dersler çıkaran bir siyaset ve devlet adamı" olduğunu belirten Büyükataman, "Dervişoğlu'nun, Alparslan Türkeş'i referans göstererek, Türkeş'in fikirlerinden ve duruşundan bir adım dahi taviz vermeyen Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye saldırması tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür." görüşünü paylaştı.

Dervişoğlu'nun "siyaseten bittiğini, Türkiye'nin ve bölgenin gerçeklerinden son derece kopuk olduğunu, çağı yakalayamadığını" öne süren Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, Türkiye, Rusya ve Çin İttifakı (TRÇ) önerisi, Türkiye'nin bölgesindeki söz sahibi ve oyun kurucu konumunu güçlendiren bir stratejidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Dünyaya meydan okuyan, coğrafyalara kan ve savaş ithal eden, uluslararası hukuku ve diplomasiyi hiçe sayan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek, TRÇ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir." sözlerini sarf etti.

Dervişoğlu'nun bu seçenekten rahatsız olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisinin siyaseti kurulduğu günden bu yana nettir. Çizgimiz hiçbir zaman değişmemiştir. Önceliğimiz her dönem Türkiye'nin ve büyük Türk milletinin menfaatleri olmuştur. Çizgimizde kırıklık arayanların zikzaklarla dolu siyasi hayatları herkesçe bilinmektedir."