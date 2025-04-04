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MHP Genel Başkanı Bahçeli, İlk Mesaisinde Türkeş'i Andı

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MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonraki ilk gününü kutladı. Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti ve vakfın açılışına katıldı. Ayrıca, Bahçeli'yi konu alan bir şarkı da paylaşıldı.

(ANKARA) - MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonraki ilk mesaisinin fotoğraf ve videolarını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan 66 gün sonra başladığı mesainin ilk gününde, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28'inci yıldönümünde Beştepe'deki anıt mezarında andı. Bahçeli, sonrasında Türkeş'in adını taşıyan vakfın açılışına katıldı. Bahçeli ardından ise MHP Genel Merkezi'ndeki makamına geçti. MHP, Bahçeli'nin bugünkü ilk mesaisinden fotoğraflar ve videoların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Öte yandan, MHP'nin resmi X hesabından Atilla Yılmaz tarafından yazılan bir şarkı paylaşıldı. Şarkının klibinde, Bahçeli'nin bugünkü programlarından görüntülerin yer alırken, şarkıda "Yapacak çok şey var daha. Şükürler olsun Allah'a. Devlet Bey'im kalkmış şaha, durur mu bozkurt durur mu" sözleri yer aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İlk Mesaisinde Türkeş'i Andı
Kaynak: ANKA / Güncel
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