MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında "Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır" ifadelerini kullandı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri "hiç sönmeyecek medeniyet ışığı" olarak nitelendirdi.
- Devlet Bahçeli, Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esasların kalem, kelam ve kitap olduğunu ifade etti.
- Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlere rahmet diledi, tüm öğretmenlere başarı dileklerini iletti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.
"MEDENİYETİMİZİN DAYANDIĞI ESASLAR KALEM, KELAM VE KİTAPTIR"
Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: "Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır. Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."