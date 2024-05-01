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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret etti

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesi Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi ve desteklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret etti.

Yıldırım, AK Parti'den Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Acar da Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, Başkan Acar'a tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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