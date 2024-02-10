MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Beypazarı'nda ziyaretler gerçekleştirdi

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Yıldırım, MHP Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile görüştü.

Daha sonra Beypazarı Belediyesine geçen Yıldırım, seçimlerde yeniden Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya geldi.