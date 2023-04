MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de gazetecilerle buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir milletvekili adayı Filiz Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir kafede, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi il genelinde yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Kılıç, seçmenin ilgi ve teveccühünden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

İl merkezi, ilçe, belde ve köylerde vatandaşla buluşmayı sürdürdüklerini kaydeden Kılıç, "Yüz yüze çalışmalarımızda halkımızın ilgisine şahit oluyoruz. İl teşkilatımızla ve bütün arkadaşlarımızla birlikte büyük gayret sarf ediyoruz. Artık son düzlüğe girdik. Vatandaşlarımız bize görev fırsatı verirse şehrimiz ve ülkemiz için planladığımız projelerimizi hayata geçirme imkanı elde edeceğiz." dedi.

Seçimlerde kazananın Nevşehir olmasını dileyen Kılıç, "14 Mayıs'ta Nevşehir kazansın, Nevşehirli kazansın diyoruz. Her şeyden önce milletimiz, her şeyden önce ülkemiz, vatanımız diyoruz. Devletiyle milletiyle her şeyden önce Türkiye, her şeyden önce Nevşehir, her şeyden önce Nevşehirliler..." diye konuştu.