MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Çumra ilçe teşkilat binasının açılışına katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Çumra ilçe teşkilat binasının açılış törenine katıldı.

Kalaycı, törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sonunu Adolf Hitler'e benzetti.

İsrail'in insanlık adına ne varsa ayaklar altına aldığını ifade eden Kalaycı, "Maalesef sözde 'Medeniyiz' diyen o batı, ikili oynuyor. Bir taraftan destek veriyorlar, bir taraftan da 'yok Filistin'i tanıyacağız, Kasım'da tanıyacağız.' Maalesef örtülü destek veren var, açıktan destek veren var ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sayesinde tüm dünyada bir uyanış başladı. Bugün o Batı başkentlerinde, Amerika'da her tarafta insanlar sokaklara çıktı. Biz inanıyoruz ki Netanyahu ve hükümetinin akıbeti de Hitler gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, Terörsüz Türkiye hedefine de değinerek, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefimiz var. İşte bu gelişmeler, Türkiye'nin milli birlik ve kardeşliğini tahkim etmesinin gerektiğini ortaya koymuyor mu? Suriye'deki PKK'nın uzantısının İsrail'in güdümünde hareket ettiği bir direniş var ama Türk devlet aklı, o bölgede herhangi bir devlet ya da özerk yönetime asla müsaade etmez. O bölgeyi kurutacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde B planı var. Gerektiği zaman gerekeni yapacaktır. Arkasında kim olursa olsun, hiç kimseye eyvallahımız yok. Biz gerekli birlik ve beraberliğimizi sağladığımız müddetçe tarih buna şahit, Çanakkale'si, Sakarya'sı, en son 15 Temmuz'u hep birlikte defetmedik mi onları? Hep birlikte defettik. İnşallah Terörsüz Türkiye de hedefine ulaşacak, hem de bölgeye huzur gelecek, terörsüz bölge sağlanacak."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
