Feti Yıldız: Hüküm, Öfkeyle Değil, Hukukla Kurulur, Gerekçesi Toplumu İkna Eder ve Gerisi Tarihin Şahitliğine Bırakılır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, adaletin sadece bir karar cümlesi değil, bir medeniyet iddiası olduğuna dikkat çekerek, hukuk kurallarının doğru yorumlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil, bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil, hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Meraklısına notlar: Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken, kanunları doğru yorumlamak, isabetli uygulamakla yükümlüdür. Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır" ifadelerini kullandı.

