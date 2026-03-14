Gemerek'te MHP'liler iftar programında bir araya geldi
MHP Gemerek İlçe Teşkilatı, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla bir iftar programı düzenledi. İlçe Başkanı Bülent Açar, teşkilat üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gemerek İlçe Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.
İlçede bir lokantada düzenlenen programda, MHP Gemerek İlçe Başkanı Bülent Açar, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, teşkilat üyeleriyle aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Açar, teşkilat olarak Gemerek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
İftar programına, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, parti yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy