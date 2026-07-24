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MHP Feke'de Çilingir yeniden başkan

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MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, yeniden görevine seçildi.

MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, yeniden görevine seçildi.

15. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Karacaoğlan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Olağan İlçe Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını MHP MYK Üyesi Fatih Çetinkaya'nın yaptığı kongrede, faaliyet ve mali raporların görüşülerek kabul edilmesinin ardından seçime geçildi.

Mevcut başkan Fikret Çilingir, tek listeyle aday olduğu kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye, MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım ile Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da katıldı.

Kaynak: AA
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