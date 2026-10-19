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MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Lalapaşa'da esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi

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MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Lalapaşa'da esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi
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MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla Lalapaşa'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde talep ve sorunları dinleyen Biçer, Edirne'nin her köşesinde vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Lalapaşa ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Biçer, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla birlikte ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Biçer, milletin her zaman yanında olmaya ve sorunlarına çözüm aramaya devam edeceklerini belirtti.

Biçer, Edirne'nin her köşesinde vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceklerini ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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