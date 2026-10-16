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MHP Edirne İl Başkanı Biçer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İba ile görüştü

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MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyetle AK Parti İl Başkanlığında bir araya geldi. Görüşmede Edirne gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; Biçer, samimiyetle ağırlayan İba ve heyete teşekkür etti.

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Biçer, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Belgin İba, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, il başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle görüştü.

Görüşmede, Edirne'nin gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Biçer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kendilerini samimiyetle ağırlayan İba ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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