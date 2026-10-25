MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı

MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, şair, yazar, sosyolog ve siyasetçi Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı. MHP İl Başkanlığı açıklamasına göre Özcoşkun, Ziya Gökalp Müzesi'ni ziyaret ederek Gökalp'in Diyarbakırlı olmasının kent için büyük değer taşıdığını ifade etti.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli isimlerinden şair, yazar, sosyolog ve siyasetçi Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Özcoşkun'un Gökalp'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla Ziya Gökalp Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşkun, Gökalp'in Diyarbakırlı olmasının kent açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti.
Özcoşkun, şunları kaydetti:
"Hemşehrimiz, Türk dünyasının önemli fikir insanlarından ve Türk milliyetçiliğinin öncülerinden biri olarak kabul ettiğimiz Ziya Gökalp'i vefat yıl dönümünde anmak istedik. Gökalp'in daha yakından tanınması ve fikirlerinin doğru şekilde anlaşılması amacıyla bu etkinliği düzenledik."