MHP'den Toplumsal Birlik Vurgusu

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplumun tamamını kucaklayacak bir dil inşa edilmesi ve vatandaşın devlete olan güveninin pekiştirilmesi gerektiğini açıkladı. Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlük alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim" dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlük alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim. Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
