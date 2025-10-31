MHP'den Toplumsal Birlik Vurgusu

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlük alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim" dedi.

