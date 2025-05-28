MHP'den Eğitim Ziyareti: Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne Destek

MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Erdoğan, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu'yu ziyaret etti.

MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Dönüş Doluay ve Mertcan Nazik ile Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ın eşlik ettiği Erdoğan, Uslu'ya ziyarette bulundu.

Erdoğan, görüşmede ilçedeki eğitim öğretim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İlçe Başkanı Orhan da Uslu'ya görevinde başarı diledi.