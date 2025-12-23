Bitlis'te, MHP'nin 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir' programı devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) başlattığı "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında Bitlis'te saha çalışmaları devam ediyor.

MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla il merkezi ve ilçelerde yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Teşkilat mensuplarıyla hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Uçak, "Hemşehrilerimizin ellerini sıkarak liderimizin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyoruz. Gittiğimiz her yerde liderimize ve duruşuna duyulan güveni, sempatiyi ve teveccühü müşahede ediyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren kritik süreçte liderimizin, şartlar ne olursa olsun milletimizin ve hassasiyetlerinin yanında olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

Terör belasını kökten çözmek ve milletin gündeminden tamamen çıkarmak adına MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tüm siyasi kazanımların ötesinde tarihi bir misyon üstlendiğini belirten Uçak, ülkeyi ve bölge insanını sonsuza dek terör belasından kurtarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uçak, "Milletimizle aramıza girecek manipülatif ve art niyetli girişimlere karşı aracısız şekilde hemşehrilerimizin bakış açısını, beklentilerini ve görüşlerini yerinde alıyoruz. Bu tespitleri teşkilat büyüklerimize raporlayacak ve sorunların çözümü noktasında takipçisi olacağız." dedi.

Bitlis'in sosyolojik sorunlarının samimiyet ve güçlü bir inançla çözülebileceğini vurgulayan Uçak, bu anlayışla vatandaşların taleplerini dikkate alarak çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.