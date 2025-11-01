MHP Beypazarı İlçe Başkanı'ndan Komşu Ziyaretleri

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Orhan beraberindeki MHP MYK Üyesi Oğuzhan Çakır ve il yönetim kurulu üyeleriyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdin Derdimiz Sohbetleri" programları kapsamında ilçede yaşayan Hüseyin Demirel ile Nevzat Köroğlu'nun evlerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Bahçeli'nin selamını ileten Orhan, vatandaşların beklenti ve isteklerini yerinde görme adına programlarına devam edeceklerini kaydetti.