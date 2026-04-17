MHP'nin belediye başkanları istişare ve değerlendirme kampı Antalya'da başladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) belediye başkanları istişare ve değerlendirme kampı Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Manavgat ilçesi Side turizm merkezindeki bir otelde Genel Başkan Devlet Bahçeli himayesinde belediye başkanlarının katılımıyla "üretken belediyecilik" vizyonunun ele alındığı programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık ediyor.

Kampta, partinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı "Üretken Belediyecilik" vizyon belgesindeki 3 ana tema, 9 ilke ve 100 maddelik beyannamede yer alan başlıklara ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

Toplantının ilk gününde, giriş ve kabul programının yapılacağı, ardından bilgilendirme sunumlarının gerçekleştirileceği, ikinci gün belediye başkanlarından gelecek talepler, uyarılar ve öneriler not alınacak.

Kampın açılış konuşmasını yarın MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yapacak.

19 Nisan'a kadar devam edecek olan istişare kampında, partinin yerel yönetim politikalarına dair kapsamlı sunumlar yapılması ve sonuç bildirisinin paylaşılması bekleniyor.