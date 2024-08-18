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MHP Ankara Gölbaşı İlçe Teşkilatında Görev Değişimi

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MHP Ankara Gölbaşı İlçe Teşkilatında görev değişimi yaşandı. Abdurrahman Özçelik, Musa Şahin'den görevi devraldı. Şahin, daha büyük başarılara imza atılması için birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, Özçelik ise geleceği taşımak için çalışacaklarını belirtti. Törene birçok parti üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

MHP Ankara Gölbaşı İlçe Teşkilatında görev değişimi yaşandı.

Gölbaşı İlçe Başkanlığına getirilen Abdurrahman Özçelik, düzenlenen törenle görevi Musa Şahin'den devraldı.

Partinin daha büyük başarılara imza atması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Şahin, yeni yönetime başarılar diledi.

Özçelik ise, "Bu kutlu görevi en iyi şekilde yönetmek geleceğe taşımak asli görevimiz olacaktır. Davamız Türklüğün mazlumların gariplerin davasıdır. İlçemize sevdalıyız ülkemize yeminliyiz. Yıllardır süre gelen bu kutlu davamız demokrasi mücadelemizde Rabbim yar ve yardımcımız olsun ilkeli, dürüst ve güler yüzlü ve hayırlı görevler yapmayı nasip etsin." dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Törene, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, Belediye Meclisi üyeleri, sendika il temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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