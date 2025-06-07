MHP Alaçam İlçe Başkanlığı'ndan Kurban Bayramı Kutlaması
MHP Alaçam İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, partililerle bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi.
MHP Alaçam İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Parti binasında düzenlenen bayramlaşmaya Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ile partililer katıldı.
Programda Özdemir ve Gültepe, katılımcıların bayramını kutladı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel