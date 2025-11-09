MHP Alaçam İlçe Başkanı Gültepe, Talha Kağan Akman'ı Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaçam İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ve teşkilatı üyeleri, tedavisi tamamlanarak taburcu olan Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Akman'ın oğlu Talha Kağan Akman'ı evinde ziyaret etti.

Samsun'da özel bir hastanede tedavisi tamamlanan tedavisi tamamlanan Talha Kağan Akman'a geçmiş olsun dileklerini ileten Gültepe, sağlık durumumun iyi olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Arzu Akman ise ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, tedavi süreci boyuncu kendilerine destek olan teşkilat üyelerine minnettarlığını ifade etti.