MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı Ziyaret Etti

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Kanlı, beraberindeki heyetle TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen fuarı gezdi.

Stantları inceleyen Kanlı, satın aldığı kitapları çocuklara ve gençlere hediye etti.

Kanlı, okumanın insanı her açıdan geliştirdiğini belirterek, "Sosyal medyanın kitap okuma kültürünü yok etmesine izin vermemeliyiz. Bu nedenle özellikle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız." ifadesini kullandı.