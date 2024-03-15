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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Atatürk'ün Adana'ya gelişini kutladı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kanlı, Atatürk'ün Adana ziyaretlerinin tarihi bir önemi olduğunu belirtti ve Adana'nın Milli Mücadele'nin ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, Atatürk'ün Adana ziyaretlerinin tarihi bir önemi olduğunu belirtti.

Atatürk'ün "Efendiler, bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur" sözlerini hatırlatan Kanlı, "Adana, Milli Mücadele'mizin ilham kaynağıdır. Adanalılar olarak bu onuru hep yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kanlı, Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA / Güncel

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