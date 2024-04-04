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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Alparslan Türkeş'i anma mesajı yayımladı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kanlı, mesajında, Türk devlet ve toplum hayatında derin izler bırakan Türkeş'i özlemle ve saygıyla andıklarını belirtti.

Türkeş'in büyük bir devlet ve siyaset adamı olduğunu bildiren Kanlı, şunları kaydetti:

"Onun sadece Türkiye'nin birliği, huzuru ve güvenliği için değil, bütün Türk dünyasının istiklali için de verdiği mücadele asla unutulamaz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Adana'mızda kurduğu Milliyetçi Hareket Partisi ile siyasi alanda ülkemiz, milletimiz için var olma mücadelesi verirken diğer büyük emaneti olan Ülkü Ocakları ile de Türk gençliğini yetiştirmek suretiyle geleceğimizi inşa etmenin çabası içinde olmuştur. Bu iki kutlu ocak cihan durdukça duracak, Türkiye'nin burçlarında istikrar, istikbal ve huzur için yanmaya ve aydınlatmaya devam edecektir."

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Kaynak: AA / Güncel

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