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MHP Adana İl Başkanı'ndan Gaziler Günü Mesajı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, gaziliği şerefli bir mücadele olarak tanımlayarak, gazilere minnettar olduklarını belirtti.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, gaziliğin haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını kaydeden Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için mücadele eden, bu uğurda kimi şehadete eren kimi de gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımıza minnettarız. Kahraman gazilerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz."

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel

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