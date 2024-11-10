MHP Adana İl Başkanı Atatürk'ü Rahmetle Andı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti ve onun mirasına sahip çıkacaklarını vurguladı.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kanlı, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Atatürk'ün bıraktığı mirasa sadakatle sahip çıkacaklarını ifade eden Kanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aziz milletimizi esenliğe ulaştırma yolunda zorluklara, kıtlıklara ve baskılara boyun eğmeden, eğilmeden, bükülmeden yürüyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinde ilham kaynağımızdır."