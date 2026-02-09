MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümünde Parti Yöneticileri, Alparslan Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve partinin üst düzey yöneticileri, partinin kuruluş yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
(ANKARA) - MHP'nin 57'nci kuruluş yıl dönümünde, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları Tamer Osmanağaoğlu ve Vahit Kayrıcı, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Partimizin 57. kuruluş yıl dönümünde Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcılarımız Tamer Osmanağaoğlu ve Vahit Kayrıcı, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel