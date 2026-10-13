MGM'nin Trakya uyarısının ardından Edirne'de sağanak su birikintilerine yol açtı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren Edirne'de sağanak etkili oldu. Sağanak ile birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Polis ekipleri, trafikte önlemler aldı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı