Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. MGM; yaşanabilecek  karşı sel, su baskını ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı MGM, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
