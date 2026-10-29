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Mezunlar yaklaşık 27 yıl sonra Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nde buluştu

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Mezunlar yaklaşık 27 yıl sonra Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nde buluştu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nden yaklaşık 27 yıl önce mezun olanlar, okullarında öğretmenleriyle bir araya geldi. Mezunlar sıralarda ve bahçede hatıralarını tazeledi, eğitime emek veren öğretmenlerine çiçek takdim etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nden yaklaşık 27 yıl önce mezun olan dönem arkadaşları okullarında buluştu.

Liseden mezun olan eski öğrenciler, aradan geçen yılların ardından öğretmenleriyle birlikte mezun oldukları okulda bir araya gelerek geçmiş günleri andı.

Okul sıralarında ve bahçede hatıralarını tazeleyen mezunlar, eğitime emek veren öğretmenlerine çiçek takdim etti.

Buluşma, okul bahçesinde ve sınıflarda fotoğraflar çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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