Mezuniyetine 1 Hafta Kala Lösemi Nüksetti: Minik Elvin İçin Kök Hücre Bağışı Çağrısı

EDİRNE'de daha önce lösemi teşhisi konulup, babasından alınan nakille sağlığına kavuşan Elvin Göker (11), mezuniyetinden 1 hafta önce hastalığının nüksettiği haberini aldı. Anne Ayşe Göker, "Allah'ın insanlara nasip ettiği, lütfettiği küçük bir kan damlası istiyoruz; Türkkök'e giderek bütün hastalara umut olmak için ilik bağışında, kök hücre bağışında bulunmalarını istiyoruz. Başka hiçbir isteğimiz yok ve bolca da dua" dedi.

Edirne'de Vali Fahri Yücel İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elvin Göker'e, 2024 yılının Eylül ayında lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine İstanbul'da başlanan Göker, kök hücre nakli için yüzde 50 uyumlu olan babasından nakil aldı. Naklin başarıyla tamamlanması ile Elvin Göker, 4'üncü sınıf eğitimine devam etmek için Edirne'ye döndü. Eğitimine evden devam eden Göker'in, mezuniyetine 1 hafta kala rutin kontrolleri sırasında kanında uyuyan kanserli hücre tespit edildi. Hastalığın yeniden nüksettiğini öğrenen ailesi, yeniden İstanbul'a giderek kızlarının tedavisine başladı. Elvin Göker, çok istemesine rağmen gidemediği mezuniyet törenine, öğretmeninin cep telefonundan hastanedeki odasından görüntülü olarak bağlandı.

'DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI'

Kök hücre bağışı için destek bekleyen anne Ayşe Göker, "Kızım Elvin Göker adına insanlardan kök hücre bağışçısı olabilmek, kök hücre talebinde bulunmak için aslında sesleniyoruz. 30 Eylül 2024 tarihinde kızım Elvin Göker, kas ağrısıyla, kolları sonrasında ayak bileğindeki ağrıyla önce Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne gittik. Çok sevdiğimiz bir çocuk doktorumuz, bizi apar topar fakülteye sevk etti. Biliyordu aslında sadece beni daha çok korkutmamak için 'Asla eve gitmiyorsun. Taksiye biniyorsun hemen hastaneye, fakülteye gidiyorsun' dedi. Orada bütün tetkikler yapıldı. Bütün kan sonuçları, her şey yapıldı. Bütün değerleri çok kötüydü. Aslında ben her yıl gerekirse 6 ayda 1 çocuğumun bütün kontrollerini yaptıran bir anneyim, sorumsuz bir anne de değilim. Lösemi olduğunu öğrendik. Bizi acilden hematoloji servisine yatırdılar. Doktorumuz, 'Çocuğunuz lösemi' dediği an zaten dünyamız başımıza yıkıldı. Hiç bilmediğimiz bir şey. Ailemizde hiç rastlanılmayan bir hastalık ama duyuyorduk" diye konuştu.

'BABADAN YARI UYUMLU OLARAK NAKİL OLDU'

Anne Göker, "Her şey çok güzel ilerledi. Kendi yönlendirdiği doktorlarımızla nakilimizi, tedavimizi tekrardan gördük. Kök hücre arayışına girdik, bulunamadı. Önce aile, sonra abla, hiçbirimizde ne benim, ne eşimin, ne ablasının, diğer aile üyelerinin de iliği maalesef uyum sağlamadı. Sonrasında Türkkök'e başvuruldu. Türkiye'de de bulunamadı. Yurt dışına başvuruldu. Yurt dışında bir tane vericimiz vardı, yüzde 90 uyumlu ama ne zaman vereceği belli değildi. Elvin'in durumu daha da ağırlaştığı için bakanlıktan onay alınarak babadan yarı uyumlu olarak nakil oldu. Her şey çok güzel, yolunda ilerledi. Tedavinin dışına çıkılmadı. Doktorlarımız neyi yapması gerekiyorsa, fazlasıyla elinden gelenlerin her şeyini yaptılar. Sonra biz taburcu olduk. Evimize kavuştuk. Online eğitimlere başladık. Çünkü bütün aşıları sıfırlandığı için okula gidemezdi. Nakilden 1 yıl sonra en fazla gidebilirdi. Rutin kontroller sırasında biz tekrardan nüksettiğini öğrendik. Bir kez daha dünyamız başımıza yıkıldı. Ben o an aklımı kaybettim zannettim. Beynim uyuştu. Ne yapacağımı bilemedim. Nakil düştü. Bu, şu demek aslında en başa dönüyoruz. Tepeden tırnağa tekrardan kemoterapiler, hepsi beynimde uçuşuyor. Kemoterapiler, geçirilmiş olduğu yoğun bakım süreci nasıl olur? Tekrardan ilik bulunamazsa nasıl olur?" dedi.

'BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR'

Ayşe Göker, "Geçen salı mezuniyetimiz vardı. Hayalleri vardı. Hastalığı yendiği için biz o mezuniyette kep ile birlikte balon uçuracaktık. 4'üncü sınıftan mezun olacaktı. Kısmet olmadı. Öğretmenimiz, okulumuz, arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Arkadaşları oradan mezun oldu. Elvin'imiz de burada canlı bağlantıyla bağlandı. Bizi yalnız bırakmadılar. 'Çok duygulandım anne' dedi. Ağlamaklı oldu. Hastaneden canlı bağlantıyla biz mezuniyet törenimize katıldık. Sesimizi oradan da duyurmaya çalıştık. Konuşamadı. Sadece selam verdi. Sesi titredi. Konuşamadığı için ben devraldım. Çocuğumun adına ben konuştum. Yanımızda oldukları için herkese teşekkür ettim" diye konuştu.

'SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ayşe Göker, "Mezuniyetinde, online görüşmeden sonra göz göze geldik. 'Anneciğim, ağlasam mı bilemedim, çok duygulandım. Çok kötüyüm anne. Ben tekrardan arkadaşlarımı görebilecek miyim?' dedi. Hep bunu söylüyor. Mezuniyetinde elbisesini, ayakkabısını her şeyini hazırlamıştık. Geçtiğimiz pazar fotoğraf çekimi vardı. Ne fotoğraf çekimine katılabildik ne de mezuniyetine. Kök hücre bağışında bulunulmasını, herkesin paylaşmasını ama paylaşmanın yeterli olmayacağını, harekete geçmek gerektiğini dile getirdik. Öğretmenimiz de aynı şekilde. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bütün lösemi hastalarına, Elvin'in ve nakil olmayı bekleyen, kök hücre bekleyen bütün hastalara umut olmak adına sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

'PARA TALEP ETMİYORUZ'

İstanbul'a geleli bir hafta olduğunu söyleyen anne Göker, "Yaşayamam dediğim şehirde 5 aydır yaşıyorum. Hiç sevmiyorum dediğim İstanbul'u, hiç sevmiyorum, beni korkutuyor dediğim şehirde bizim aylarımız geçti. Sanırım birkaç ayımız daha geçecek. Daha önce nakil için tekrardan buraya geldik. Lütfen herkes duyarlı olsun; bugün bana, yarın sana, kimse başıma gelmez demesin, bilsinler ki bizim de bir hayatımız var. İnsanın hayatı saniyeler içinde tepe taklak olabiliyor. Allah rızası için biz hiç kimseden para talep etmiyoruz asla öyle bir niyetimiz yok. Allah'ın onu insanlara nasip ettiği, lütfettiği küçük bir kan damlası istiyoruz. Türkkök'e giderek bütün hastalara umut olmak için ilik bağışında, kök hücre bağışında bulunmalarını istiyoruz. Başka hiçbir isteğimiz yok ve bolca da dua" diye konuştu.

'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Vali Fahri Yücel İlkokulu Müdürü Selim Doğan, Elvin'in sağlığına kavuşması için kök hücre bağışı çağrısında bulunarak, "Normal eğitimine devam ederken çok üzücü bir şekilde rahatsızlığının haberini aldık. Uzun bir süredir okulumuzda eğitime devam edemedi. Evde eğitim görüyordu, öğretmenlerimiz evlerine gidiyorlardı. Tam iyileşti, mezuniyet töreninde balon uçuracağız, bunların hazırlıklarını yaparken tekrar nüksettiğini öğrendik. Çok üzüldük. Biz buradan 18-35 yaş arası bütün gönüllü bağış severleri, kök hücre yardımı için kan merkezlerine davet ediyoruz. Öğrencimiz hayat bulsun, tekrar arkadaşlarının arasına dönsün, eğitimine devam etsin diye" dedi.

'BELKİ ARAMIZDAN BİRİSİ ONA İLAÇ'

Elvin Göker'in sınıf öğretmeni Aydoğan Mutlu da "Öğrencimiz Elvin Göker, üçüncü sınıfın başında kasım gibi bu hastalığı başladı. Anne ve babayla beraber tedavisi başlandı ama tabii ki ilk olarak lösemi olarak düşünmemişti. Daha sonra lösemi olduğu belli olduktan sonra Edirne'de, daha sonra da İstanbul'da tedaviler yapıldı. Ancak iyileşti derken, kızımızın tüm tahlilleri iyi çıkarken, son yapılan ilik tahlilinde uyuyan hücrelere rastlanmış, kanser hücrelerine ve tam mezuniyete gelecek diye beklerken maalesef kızımızın tekrar hasta olduğunu öğrendik. Şimdi yine çok ağır bir tedavi süreci geçiriyor kızımız. Bu tedavi karşılık verse bile yine kök hücreye ihtiyacı var. O yüzden 18-35 yaş arası herkesi kök hücre bağışçısı olmaya çağırıyoruz. Bu çok önemli. Belki de aramızdan birisi ilaç ve geziniyor. Belki de ona ve onun gibilere can olacak. Elvin'lerin yüzü solmasın, Elvinler yaşasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı