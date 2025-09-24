Mezun Olduğu Liseye Müdür Olan Fatih Demirel, Eğitim Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor

Gümüşhane'de 29 yıl önce mezun olduğu lisede müdürlük yapan 45 yaşındaki Fatih Demirel, okuldaki eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin en iyi eğitimi alabilmesi için özveriyle çalışıyor.

Gümüşhane Lisesinden 1996'da mezun olan Demirel, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'ndeki eğitiminin ardından 2002'de öğretmenliğe başladı.

Kentteki farklı okullarda uzun süre öğretmenlik yapan Demirel, 29 yıl önce mezun olduğu Gümüşhane Lisesine 2018'de müdür olarak atandı.

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan Demirel, okulunu da ülke genelinde örnek bir eğitim kurumu haline getirmek için çalışıyor.

"Başarı ivmesinin artması için gayret gösteriyoruz"

Demirel, AA muhabirine, mezun olduğu lisede müdür olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Göreve başladığı dönemde Gümüşhane Lisesi binasının yenilenme süreci nedeniyle yıkıldığını belirten Demirel, "Okulun pansiyon, spor salonu ve eğitim binasının inşaat sürecini yürüttüm. Eğitim öğretim devam ediyordu. Okulumuz öğrencileri yakın okullarda eğitim görüyordu. Hem o süreçleri takip ettik hem de okulumuzun inşaat sürecini yürüttük. İmarını tamamladık ve 2021'de okulumuzu şu anki mevcut haline ulaştırdık." diye konuştu.

Demirel, okulda lise dönemlerinden kalma çok sayıda anısı olduğunu anlattı.

Gümüşhane Lisesinin her yıl başarı ivmesinin artması için gayret gösterdiklerine dikkati çeken Demirel, "Başarı anlamında okulumuzu geçmiş günlerindeki gibi, il değil, ülkede söz sahibi bir noktaya taşıyarak, bu görevi bizden sonrakilere aktarmak en büyük hayalimdir." ifadelerini kullandı.

Demirel, bu noktada öğrencilerin en iyi eğitimi alabilmesi için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.