Haberler

Mezitli Devlet Hastanesi'nde sona gelindi

Mezitli Devlet Hastanesi'nde sona gelindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılı bitmeden hizmete açılacağını duyurdu. Hastane günlük 20 bin kişiye hizmet verecek.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin bu yıl bitmeden hizmete gireceğini bildirdi.

Kıratlı, yazılı açıklamasında, doğduğu Mezitli ilçesine hastanenin kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hastaneye ulaşımı sağlayacak yol yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kıratlı, şunları dile getirdi:

"Aslında yol sorunumuz olmasaydı hastanemiz açılmış, vatandaşımıza hizmet etmeye başlamıştı. Fakat vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olması gerektiği bilincinde olduğumuz için yeni yollarımızı da tamamlayarak hastanemizi açmaya karar verdik. Bu da süreci biraz geciktirdi. Bu konuda da vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Allah'ın izniyle hastanemiz 2026 yılı bitmeden tamamen hizmete girecek."

Kıratlı, günlük ortalama 20 bin kişiye hizmet verecek olan hastanenin açılmasının ardından 200 yataklı ek hizmet binasının yapımına başlanacağını bildirdi.

Hastanenin açılmasıyla Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu kaydeden Kıratlı, "Böyle bir durum asla söz konusu değildir. Araştırma hastanesi olarak hizmet veren fakültemiz kapatılmayacak, aksine önümüzdeki günlerde tadilata girerek büyümeye gidecektir. Fakültemizin ilk olarak acil servis kapasitesi, sonra ise poliklinik ve yatak sayıları artırılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermesi sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Dünya bu uçağı takip ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler

Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler
Herkes onu kayıp diye arıyordu...Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu! Çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı
Avrupa sıcaklardan kırılıyor: Temmuz'un ilk günlerinde 150'den fazla can kaybı

Temmuzun ilk günlerinde 150'den fazla can kaybı!
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış