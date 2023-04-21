Mezarlıkta Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp: Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?

Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı ziyaret eden Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da Belediye Mezarlığı'nı ziyaret etti.

BÜYÜK AYIP: FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR Kİ

Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada bir vatandaşın tepkisi dikkat çekti. Vatandaş dua eden Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdı.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Dua ettiği esnada Kılıçdaroğlu'na bağıran vatandaş, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. O esnada başka bir vatandaş da bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.