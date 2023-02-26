Mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü cansız kadın bedeni bulundu

Konya'da akşam saatlerinde Ereğli ilçesindeki Selvili Mahallesi Mezarlığı'na giden vatandaşlar, vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde cansız kadın bedeni gördüler. Cansız bedenin, bir kısmının vahşi hayvanlar tarafından yendiği belirlendi. Öte yandan cansız bedenin sahibinin ise 25 yaşlarında bir kadın olduğu ve cinayete kurban giderek 15 gün önce gömüldüğü değerlendiriliyor.

Ereğli ilçesinde saat 17.00 civarı Selvili Mahallesi Mezarlığı'na gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KISMI VAHŞİ HAYVANLAR TARAFINDAN YENMİŞ

Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi. Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespit edilip, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan çalışmada, cesedin yaklaşık 15 gün önce toprağın çok derin kazılmadan gömüldüğü, 25 yaşlarında bir kadına ait olduğu ve cinayete kurban gittiği değerlendirildi.