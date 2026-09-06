Hukuk Öğrencisinden Babasına Mezar Kazma Desteği

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Yasin Çelik (21), bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan 20 yıldır mezarcılık yapan babası Bahri Çelik'e (55) yardım ederek harçlığını çıkarıyor. Mezar kazmanın zahmetli bir iş olduğunu anlatan Çelik, "Bu meslek zamanla yok olabilir. Okuyorum, aynı zamanda babama yardımcı oluyorum. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.

İlçeye bağlı Alata Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır mezarcılık yapan Bahri Çelik, mesleğinin oldukça zahmetli ve gençler tarafından tercih edilmediğini belirtti. Toplumun her zaman bu mesleğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çelik, cenaze olduğu zaman vatandaşların kendisine ulaştığını ve talep edilen yerde mezar kazdığını anlattı. Mevsim ve hava koşulları fark etmeksizin yıl boyunca mesleğini sürdüren Çelik, tatil için yanına gelen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Yasin Çelik'e bildiklerini öğretiyor. Babasıyla birlikte mezar kazan Yasin Çelik de okul harçlığını çıkarıyor. Mezarcılığın zaman içerisinde unutulabilecek mesleklerden biri haline geldiğini ifade eden Yasin Çelik, gençlerin daha rahat çalışma şartlarına sahip mesleklere yöneldiğini söyledi.

'TOPLUMUN BU MESLEĞE İHTİYACI VAR'

Mezarcılık mesleğine geçmiş yıllara göre ilginin büyük ölçüde azaldığını söyleyen Bahri Çelik, mesleğin geleceği konusunda da endişeli olduğunu belirterek, "Mesleğimiz zor ama toplumun da bu mesleğe ihtiyacı var. Vatandaşın cenazesi oluyor, bizlere ulaşıyorlar. Mezarlıkta istedikleri yerde mezar kazmamızı ve hazırlamamızı istiyorlar. Bizler de bu işi yapıyoruz. Mesleğimizin yazı, kışı yok. Her şartta yapılması gerekiyor. Ben bu işi hem gönüllü olarak hem de halkımızın ihtiyacı olduğu için yapıyorum. Hayatın bir gerçeği var. İnsanlarımız vefat ettiğinde mezarının hazırlanması gerekiyor. Bu işi de birilerinin yapması lazım" diye konuştu.

EN BÜYÜK YARDIMCISI OĞLU

Babasının yanında çalışmasının kendisine hem maddi hem de manevi katkı sağladığını belirten Yasin Çelik ise "Bu meslek zamanla yok olabilir. Yazın boş zamanlarımda babama yardımcı olmak için mezar kazıyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Hem kendi harçlığımı çıkarıyorum hem de mezarcılık mesleğini öğreniyorum. Tabi ki benim asıl mesleğim hukuk olacak ama mezarcılığı da öğrenmemin faydalı olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu benim baba mesleğim. Babamdan bu işi öğrenmek benim için önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı