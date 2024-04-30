Mevsim Normallerinin Üzerindeki Sıcaklıklar Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle olası orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte olası orman yangınları konusunda ANKA Haber Ajansı'na konuşan MGM Hava Tahmin Uzmanı Acar, şunları söyledi:

"MAYIS AYI İLE BERABER SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇMEYE BAŞLADI"

"Orman yangınlarıyla alakalı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporları var. Bunları vatandaşlarımız takip edebilirler. Mayıs ayı ile beraber sıcaklıklar artışa geçmeye başladı. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı ancak bu hafta, bir haftalık periyotta yağışlar etkili zaten. Hava sıcaklıkları mevsim normalde civarında seyredeceği için, yerel olarak da yağışlar olacağı için orman yangınları açısından bir haftalık periyotta bir sıkıntı görmüyoruz şu an için. Ancak daha sonrasında özellikle Akdeniz Bölgesi'nde, Güney Ege'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber rüzgarın da etkisiyle beraber bunları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında takip edebilir vatandaşlarımız.

"ORMAN YANGINI RİSKİNİ EN ÇOK ARTIRAN KONU 'NEMLİLİK'"

Özellikle Antalya, Muğla çevrelerinde rüzgarın kuzeye dönmesi havayı kurutuyor, nemi düşürüyor. Tabi orman yangını riskini en çok arttıran konu nemlilik. Nem düştüğü zaman ve hava şartları arttığı zaman orman yangını riski ortaya çıkıyor. Ayrıca rüzgarın kuzeyden esmesi demek, Toros Dağları'nın fön yapmasından dolayı Antalya'da hava sıcaklıklarının 40 derecelere kadar çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu kuzeyli rüzgarlar yine Antalya'da nemin düşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla orman yangınları için vatandaşlarımız dikkat etsinler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını, Orman Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etsinler."