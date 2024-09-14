Üye Girişi
Haberler

Mevlit Kandili'nde Eleşkirt'e Gönderilen Kurbanlık Deve İlgi Odağı Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'dan gönderilen kurbanlık deve, Eleşkirt'teki erkek öğrenci yurduna uğradı. Kurban edilmeden önce halk tarafından yoğun ilgi gösterilen deve ile hatıra fotoğrafları çekildi. Yurt Müdürü, hayırsever iş insanının her yıl kurban gönderdiğini, bu yıl ise deve ile sürpriz yaptığını belirtti.

ANTALYA'da hayırsever iş insanının Mevlit Kandili nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki erkek öğrenci yurduna kurbanlık gönderdiği deve, ilgi odağı oldu. Kurban edilmeden önce ilçede gezdirilen deveyi görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ise devenin yanından ayrılmadı.

Mevlit Kandili nedeniyle, hayırsever bir iş insanı, Özel Ali Kösem Erkek Öğrenci Yurdu'na kurbanlık deve gönderdi. Özel Ali Kösem Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Mensur Nursever, devenin çarşamba günü Antalya'da satın alınan çiftlikteki görevliler tarafından Eleşkirt'e getirildiğini ve 27 öğrencinin barındığı yurdun bulunduğu ilçede çoğu kişinin canlı olarak ilk kez deve gördüğünü söyledi. Yurtta kalan öğrenciler için iş insanının her yıl kurban gönderdiğini bu yıl ise deve ile sürpriz yaptığını anlatan Nursever, "İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever yurdumuza kurban edilmek üzere bir deve gönderdi. Biz de deveyi kesmeden önce ilçede gezdirdik. Halkın sürekli gördüğü bir hayvan olmadığı için büyük ilgi gördü. İlçede yaşayan herkes onunla fotoğraf çektirmek için yarıştı. Kurban edilecek olan devenin etini Mevlit Kandili nedeniyle yurttaki öğrencilerle ilçe halkına ikram edeceğiz" diye konuştu.

Deveyi kamyonetle Antalya'dan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine getirdiğini söyleyen çiftlik sahibi Mustafa Arıkan, 'Mevlit Kandili'nin, İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiyülevvel ayının on ikinci gecesi olduğunu ifade etti. Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 senedir deve çiftliklerinin bulunduğunu söyleyen Arıkan, "Hayırsever iş insanı sevgili peygamberimizin hürmetine bizden bir deve istedi. Biz de deveyi kurban edilmek üzere Ağrı'ya getirdik. Çiftlikten adaklık deve için Türkiye'nin her yerine sevk ediyoruz. Oradan kendi araçlarımızla ve imkanlarımızla buraya getirdik. İlçede iki gün boyunca gezdirdik. Allah izin verirse sevgili peygamberimiz ruhaniyeti ve bütün Ümmet-i Muhammed'in ruhaniyeti, selameti, saadeti için kesiyoruz" dedi.

Deve, sabah saatlerinde yurdun bahçesinde görevliler tarafından kurban edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlit Kandili Eleşkirt Antalya Kurban Güncel Yaşam Dünya Deve

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?
Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title